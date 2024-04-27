Лондон, 27 апреля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Российские военные уничтожают танки M1 Abrams на Украине, что указывает на уязвимость НАТО. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

marine_corps/Digital/Global Look Press

Издание напомнило, что прежде многие радовались прибытию американских танков M1A1 Abrams на Украину, так как ждали, что это переломит ход конфликта. Предполагалось, что «движущиеся бастионы» стоимостью около $10 млн за единицу прорвут российские рубежи «единым бронированным кулаком», но вместо этого танковые подразделения ВСУ понесли тяжёлые потери от разведывательных и ударных дронов ВС РФ.

«Это встревожило НАТО. Если Россия нащупала слабые места в нашей броне, наши границы внезапно оказались уязвимыми», — говорится в материале.

Автор статьи предположил, что броню американских танков каким-то образом изменят после вывода с передовой.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные отвели американские танки Abrams M1A1 из зоны боевых действий из-за их высокой уязвимости перед российскими беспилотниками. Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов США Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams и пояснил, что американцы помогут ВСУ «изменить тактику». По данным Associated Press, Украина за последние два месяца потеряла пять танков Abrams из полученного 31.