На Западе объяснили уязвимость НАТО
Telegraph: уничтожение танков M1 Abrams на Украине показало уязвимость НАТО
Лондон, 27 апреля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Российские военные уничтожают танки M1 Abrams на Украине, что указывает на уязвимость НАТО. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Издание напомнило, что прежде многие радовались прибытию американских танков M1A1 Abrams на Украину, так как ждали, что это переломит ход конфликта. Предполагалось, что «движущиеся бастионы» стоимостью около $10 млн за единицу прорвут российские рубежи «единым бронированным кулаком», но вместо этого танковые подразделения ВСУ понесли тяжёлые потери от разведывательных и ударных дронов ВС РФ.
«Это встревожило НАТО. Если Россия нащупала слабые места в нашей броне, наши границы внезапно оказались уязвимыми», — говорится в материале.
Автор статьи предположил, что броню американских танков каким-то образом изменят после вывода с передовой.
Как сообщало ИА Регнум, украинские военные отвели американские танки Abrams M1A1 из зоны боевых действий из-за их высокой уязвимости перед российскими беспилотниками. Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов США Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams и пояснил, что американцы помогут ВСУ «изменить тактику». По данным Associated Press, Украина за последние два месяца потеряла пять танков Abrams из полученного 31.