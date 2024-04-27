Нью-Дели, 27 апреля, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный некоторое время не появляется на публике, что вызывает подозрения. Об этом говорится в сюжете индийского телеканала WION.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Хотя бывшего главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности», — отметила телеведущая.

По её словам, Залужного никто не видел уже несколько недель. Есть предположения, что его и ещё нескольких высокопоставленных военных могли убить. Журналистка задалась вопросом, «что пошло нет так» и где находится бывший главком ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале лидер киевского режима Владимир Зеленский сместил Залужного с поста главкома ВСУ, что явилось крупнейшей перестановкой в военном руководстве Украины. После провального «контрнаступления» украинской армии между Зеленским и Залужным возникли открытые разногласия. На место главкома Зеленский назначил Александра Сырского.

2 апреля советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова направят на дипломатическую службу во избежание спекуляций об их дальнейшей деятельности.