Варшава, 27 апреля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Польши подняли в воздух военные самолёты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью российской дальней авиации. Об этом 27 апреля сообщили в оперативном командовании ВС Польши.

TASS/Dominika Zarzycka/SOPA Images via ZUMA Press Wire

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Х.

Там добавили, что вечером 27 апреля «наблюдалась усиленная активность дальней авиации Российской Федерации».

Как передавало ИА Регнум, ранее польские истребители неоднократно поднимали в воздух по разным причинам.

Так, 19 апреля Польша подняла авиацию в небо над республикой из-за якобы имевшей место активности дальней авиации России.

6 апреля авиацию Польши и союзных стран подняли в небо в связи с якобы интенсивными действия России в зоне проведения спецоперации. Тогда жителей страны предупредили, что полёты западных самолётов могут сопровождаться повышенным уровнем шума.

11 апреля самолёты Польши подняли в небо В польском командовании вооружённых сил сообщали об усиленной активности российской авиации ночью 11 апреля.