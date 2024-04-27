Москва, 27 апреля, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Массированный воздушный удар с применением необычных ракет нанесли российские военные по объектам на Украине в ночь на 27 апреля, сообщает Telergam-канал «Военкоры «Русской Весны» («РВ»).

Министерство обороны РФ/РИА Новости Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал»

Сирены воздушной тревоги сработали по всей стране, взрывы были зафиксированы в том числе под Киевом. ВС РФ осуществили нетипичную для них атаку, сообщили украинские информационные ресурсы.

«Обстановка сейчас. Странные ракеты странно меняют направление», — цитирует канал сообщения.

Появились сообщения о поднятых в воздух истребителях-перехватчиках МиГ-31К, запусках гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, взрывах в Житомирской и Винницкой областях.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

С 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.