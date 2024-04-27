Украина, 27 апреля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Возросшее количество грузинских наёмников в подконтрольном ВСУ Херсоне занимается вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного местного населения. Об этом журналистам рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

Стрингер/ТАСС

«Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвинённых в сотрудничестве с Россией», — сказал подпольщик, добавив, что наёмники предпочитают отсиживаться в тылу.

По его словам, в Херсоне наёмникам хорошо, их не посылают на фронт, они отказываются от штурмов. Боевики опасаются за свои жизни, для них «время идёт и зарплата капает». Кроме того, наёмники высокомерны по отношению к местным гражданам, конфликтов с ними побаивается даже украинская нацгвардия, добавил подпольщик.

Как сообщало ИА Регнум, наёмники из Великобритании, Японии, Израиля, Армении и Азербайджана воюют в «Грузинском национальном легионе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стороне киевского режима, рассказал пленный наёмник из Грузии, приговорённый в России к пожизненному сроку, Мамука Гацарелия. До 2022 года он служил в Вооружённых силах Грузии, однако, поддавшись пропаганде, решил участвовать в конфликте на стороне ВСУ. Боевик добавил, что некоторые из наёмников воюют на стороне Украины с 2014 года.

Летом 2023 года российские артиллеристы уничтожили позицию ВСУ, где дислоцировались польские наёмники. На правом берегу Днепра в Херсонской области они подняли свой национальный флаг. Прилёт по ним пришёлся буквально через час, больше флагов там поляки не поднимали, подтвердил командир российского подразделения с позывным Буря.