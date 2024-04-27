Херсон, 27 апреля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Российская армия ударила в район железнодорожного вокзала в подконтрольном киевским боевикам Херсоне. Об этом сообщил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Подпольщик написал в Telegram-канале, что был «прилёт» утром 27 апреля, затем последовал мощный взрыв в стороне железнодорожного вокзала.

«Подробностей пока нет», — добавил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Сергея Лебедева удар с сильной детонацией был зафиксирован в Кривом Роге ночью 27 апреля.

Вооружённые силы России ударили по городу Стрыю во Львовской области на Украине.

Ночью 27 апреля сирены воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. Первыми сирены воздушной тревоги сработали в столице, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Серия взрывов в ночь на 27 апреля прогремела во Львовской области, в Днепропетровске.