Берлин, 27 апреля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. В апреле 2022 года одной из причин отказа Украины от мирных переговоров с Россией якобы было требование сделать русский язык вторым государственным. Об этом написала немецкая газета Die Welt со ссылкой на проект соглашения.

Президентство Турецкой Республики Переговоры России и Украины в Стамбуле

По данным издания, в Стамбуле стороны были близки к заключению мирного соглашения, однако Украина не захотела сделать русский язык вторым государственным, отменить взаимные санкции, отказаться от исков в международные суды и законодательно запретить нацизм. При этом Киев был обязан соблюдать постоянный нейтралитет, а следовательно, отказаться от стремления вступить в НАТО, не производить и не приобретать ядерное оружие, а также не разрешать иностранным военным использовать свою инфраструктуру и проводить у себя международные учения.

Газета узнала, что Москва дала согласие на предоставление Украине «всеобъемлющих гарантий безопасности» со стороны постоянных членов Совбеза ООН — Великобритании, Китая, США, Франции и России.

По сведениям издания, несколько участников переговоров подтвердили высокий интерес к поиску решения весной 2022 года. По словам бывшего члена украинской переговорной делегации, «это была лучшая сделка», которую Украина могла заключить.

Как сообщало ИА Регнум, помощник российского президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле, рассказал о взаимном желании мира Москвы и Киева в 2022 году. Стороны искренне хотели договориться, все хотели найти какой-то компромисс, добавил он.

Президент России Владимир Путин 17 июня 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.

Участник переговоров глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании. Он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий.