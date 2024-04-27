Лондон, 27 апреля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Высказывания начальника штаба обороны Британии, адмирала Тони Радакина о том, что Украина усилит удары вглубь российских территорий на фоне поставок западной военной помощи, приведут к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом говорится в распространённом заявлении посольства РФ в Лондоне.

royal-naval-association.co.uk Адмирал ВМФ Великобритании Тони Радакин

«Слова высокопоставленного военного будут восприняты киевским режимом как «зелёный свет» на дальнейшую эскалацию конфликта с использованием передаваемых западниками средств», — заявили в посольстве, добавив, что в таких заявлениях явно просматриваются истинные намерения Лондона и его западных союзников в затягивании конфликта, противостоянии России, не гнушаясь средствами и способами.

Призывы британской дипломатии взаимодействовать в деле установления «справедливого мира» выглядят лицемерно, заключили в дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, издание The Times писало, что Тони Радакин активно помогал киевским властям в разработке планов атак на российский Черноморский флот в Крыму. Отмечалось, что Радакин также принимал активное участие в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО.

В 2023 году Тони Радакин активно вёл «челночную дипломатию», содействуя связям между Вашингтоном и Киевом. Издание уточняет, это происходило на фоне опасений Белого дома из-за того, что США слишком тесно вовлечены в украинский конфликт.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Британия помогает Киеву в том числе и людьми, и разведданными, а потому фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине.