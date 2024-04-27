Варшава, 27 апреля, 2024, 05:32 — ИА Регнум. В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей, включая предназначенные для ВСУ, сообщило 26 апреля издание «Страна. ua» со ссылкой на соцсети.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

«Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везли на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ», — отметили авторы.

По данным соцсетей, скандал произошёл на погранпункте «Зосин — Устилуг».

На кадрах опубликованного изданием видео изображены несколько тралов с машинами и говорящие на украинском языке мужчины.

Как сообщало ИА Регнум, транспортная война ведётся между Украиной и Польшей несколько месяцев из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов, считает обозреватель портала Myśl Polska Пшемыслав Пяста. Он отметил, что многие водители недовольны политикой Варшавы в отношении Киева. Пяста привел мнение бизнесмена Рафала Меклера, который заявил, что польская правящая партия готова «отдать последнюю рубашку» Украине, не считаясь с интересами собственного государства.

Акции протеста польских фермеров проходят на границе с Украиной с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП, железнодорожным развязкам и автотрассы, а также высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Протестующие требуют прекращения импорта украинского продовольствия в Евросоюз, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего ЕС.