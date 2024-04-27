Вашингтон, 27 апреля, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в декабре 2023 года получил от главы киевского режима Владимира Зеленского указание касательно самого крайнего срока, когда конгрессмены должны одобрить выделение помощи украинским военным. Об этом сообщила Politico со ссылкой на источники.

Andrew Harnik/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Март или апрель», — сказал Зеленский спикеру Джонсону при личной встрече в Вашингтоне, имея ввиду временной отрезок, до которого может ещё протянуть его армия.

Потом, по словам украинского лидера, у Киева закончится оружие.

Как считают собеседники газеты, Джонсон принял дедлайн как свой собственный и в апреле 2024 года вынес на обсуждение Конгресса законопроект о новой военной помощи Украине в объёме почти 61 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля президент США Джо Байден подписал утверждённые парламентом законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. По его словам, Вашингтон как можно быстрее возобновит военные поставки Киеву.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи Киеву было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предоставленный Украине новый пакет американской помощи в 61 млрд долларов может оказаться последним, поэтому Киеву следует осторожно воспользоваться им. Об этом пишут эксперты в публикации издания Business Insider.