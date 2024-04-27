Ровно, Украина, 27 апреля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. В украинском городе Ровно демонтировали установленный в 1985 году памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом 26 апреля сообщило украинское издание «Общественное». Городские власти на вырученные средства от продажи обломков памятника пообещали приобрести дроны для украинской армии.

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«В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад», — уточнили журналисты.

Мэр города Ровно Виктор Шакирзян заверил, что никаких бюджетных средств на снос памятника не потратили. Обломки будут проданы, а на полученные средства будут закуплены беспилотники для ВСУ. Он добавил, что на этом месте планируется установка монумента в честь украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал уничтожение памятников невежеством с плохими последствиями. Российский лидер напомнил, что в европейских странах сносят мемориалы героев Великой Отечественной войны и просто российские, советские монументы.

Французский правозащитник Арно Кларсфельд осудил молчание Евросоюза на фоне сноса памятников на Украине. Он напомнил, что украинские власти воздвигают монументы и переименовывают улицы и стадионы в честь украинских националистов, сотрудничавших с нацистами во времена Второй мировой войны. Правозащитник подчеркнул, что эту проблему необходимо обсуждать, если Украина хочет стать частью Европейского союза.

На Украине в 2014 году начали бороться с памятниками российским и советским деятелям. К началу 2022 года киевские власти снесли на подконтрольных им территориях более 2,5 тысячи памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тысяч улиц. После начала специальной военной операции на Украине приняли закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к российской и советской истории и культуре.