Мадрид, 27 апреля, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Испания в ближайшее время отправит на Украину ракеты Patriot, а также бронеавтомобили и танки Leopard. Соответствующее заявление 26 апреля распространило минобороны Испании.

Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

В заявлении ведомства говорится, что в ходе встречи контактной группы в формате «Рамштайн» министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила поставку ВСУ комплексов ракет Patriot. Они должны прибыть на Украину «в течение четырёх дней».

«За этими поставками последует отправка различных систем воздушного наблюдения и дистанционных боевых модулей для защиты от беспилотников — систем, которые готовит испанская оборонная промышленность», — добавили в министерстве обороны.

Уточняется, что в ближайшие два месяца Испания намерена передать Украине ручные и крупнокалиберные пулемёты, транспортные средства тыла, бронетранспортёры, противотанковое вооружение, а также гаубицы полевой артиллерии.

Кроме того, министр обороны Испании Маргарита Роблес заверила, что подготовка новых танков Leopard к передаче Украине идёт в плановом режиме, первые единицы боевых машин будут готовы до конца июня. Также в ближайшие несколько месяцев планируются поставки боеприпасов калибра 155 и 120 миллиметров.

Как передавало ИА Регнум, французское издание Le Monde сослалось на одного из немецких дипломатов, по словам которого Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша не хотят отдавать свои комплексы Patriot и поставлять их Украине. Указанным странам важно удержать потенциал противовоздушной обороны, а не «делиться» им, отметили в издании. При этом в Польше заявили, что страна находится рядом с Украиной, на территории которой летают ракеты, и ей такое «разоружение» не нужно.

Газета El País 26 апреля со ссылкой на правительственные источники написала, что власти Испании согласились поставить ракеты Patriot Киеву под давлением со стороны Североатлантического альянса и Евросоюза. По данным издания, у имеющих данные системы европейских стран требуют поставить их Украине.

Новые зенитные ракетные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, которые страны НАТО пообещали передать Украине, будут утилизированы, заявил 19 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.