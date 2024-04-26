Оттава, 27 апреля, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Власти Канады намерены выделить киевскому режиму 3 млн канадских долларов (2,1 млн долларов США) на производство дронов на Украине. Об этом заявил министр национальной обороны страны Уильям Блэр.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам чиновника, это первый раз, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство беспилотников на территории Украины.

Также Блэр добавил, что власти выделят 13 млн канадских долларов (9,5 млн долларов) на закупку боеприпасов для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, военную помощь Украине на 1,6 млрд канадских долларов намерены предоставить в течение ближайших пяти лет власти Канады. Об этом сказано в опубликованном 16 апреля проекте федерального бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 апреля).

С начала украинского конфликта Оттава передала Киеву вооружение более чем на 4 млрд канадских долларов ($2,91 млрд).

Министр обороны Канады 11 марта упрекнул Соединённые Штаты за задержку с поставкой Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, оплаченного Оттавой. Канадское правительство заказало его в США и перевело за него $406 млн, но боевую технику так и не поставили. Кроме того, в производящей ЗРК NASAMS компании Kongsberg заявили, что не заключали контракт на изготовление комплекса для Канады.