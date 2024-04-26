Варшава, 27 апреля, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда не вправе обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия. Примечательно, что об этом его предупреждали, заявил в эфире телеканала Polsat глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Иван Шилов ИА Регнум Польша, отказ от ядерного оружия

«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно — не польских — не говорить об этом и что на это пока нет шансов. Это очень сложные вопросы, которые мы обсуждаем в группе по ядерному планированию НАТО в атмосфере наивысшей секретности. Это делается в таких специальных убежищах», — пояснил министр.

Сикорский добавил, что Дуда представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров и польское правительство не давало ему «стимула или полномочий» говорить на тему ядерного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на территории страны ядерного оружия США. Он подчеркнул, что данный вопрос «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если этот проект будет реализован, российские военные примут все необходимые ответные меры.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что возможное размещение американского ядерного оружия на территории Польши приведёт к новому витку эскалации, последствия которой сложно предугадать. Он напомнил Вашингтону и Варшаве, что терпение Москвы не безгранично. Дипломат добавил, что если ядерные объекты стран НАТО будут размещены на территории Польши, то станут военной целью для России.

Если американское ядерное оружие появится на территории Польши, то Россия может ответить размещением ядерных сил в Калининградской области, заявил капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил о Союзном государстве России и Белоруссии. У Белоруссии также есть ядерное оружие, уточнил эксперт.