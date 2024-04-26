Москва, 27 апреля, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект о запрете организации обращения криптовалют. Инициаторы предлагают ввести запрет в России с 1 сентября 2024 года.

(сс) geralt Криптовалюта

Речь идёт об изменениях в статье 14 закона 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В действующем законе есть запрет на расчёты в криптовалюте на территории России, но нет запрета на обращение.

«Запрещается организация обращения цифровой валюты. Исключение — майнинг цифровой валюты и работа майнинг-пулов. Также запрещается реклама цифровых валют, реклама организации обращения цифровой валюты», — говорится в правках к законопроекту.

Таким образом, добытая майнерами криптовалюта должна быть реализована без привлечения российской инфраструктуры.

В качестве исключения, в рамках эксперимента, предлагается разрешить обращение криптовалют для тестовых проектов Центробанка.

Законопроект был принят в первом чтении 19 апреля. 26 апреля депутаты внесли изменения в редакцию документа.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость биткоина в середине марта впервые превысила $70 тыс. Эксперты связали рост стоимости криптовалюты с притоком новых денег на рынок из-за нестабильности традиционных валют.

Силовики провели обыски в офисе криптовалютной биржи Beribit в Москве. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что уже имеются подтверждённые данные о поступлении исполнителям теракта денег и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке атаки.