Киев, 27 апреля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 27 апреля взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области с 00:30 объявили воздушную тревогу.

Подробности инцидентов не приводятся. После взрывов в Харькове комментарии от местных властей не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 апреля оповещение о воздушной тревоге включили во всех регионах Украины.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов вечером 26 апреля на Украине. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.