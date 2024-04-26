На Украине ночью 27 апреля взрывы прогремели в Харькове
Киев, 27 апреля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 27 апреля взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области с 00:30 объявили воздушную тревогу.
Подробности инцидентов не приводятся. После взрывов в Харькове комментарии от местных властей не поступали.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 апреля оповещение о воздушной тревоге включили во всех регионах Украины.
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов вечером 26 апреля на Украине. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.