На Ставрополье в горящих торговых павильонах обрушилась кровля
МЧС: на Ставрополье в горящих павильонах обрушилась кровля, пожар локализовали
Ставрополь, 27 апреля, 2024, 00:32 — ИА Регнум. В МЧС РФ сообщили, что на пожаре в торговых павильонах в Невинномысске Ставропольского края обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. метров.
Пожарным спасателям удалось локализовать возгорание торговых павильонов. тушение огня продолжается, уточнили в МЧС.
Эвакуация людей не проводилась — на момент возгорания торговые павильоны были уже закрыты.
Как сообщало ИА Регнум, в Ставропольском крае спасатели тушат крупный пожар — в Невинномысске горят павильоны в торговом комплексе «Центральный».
По информации МЧС РФ, огнём охвачена 1 тыс. кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сообщение о возгорании поступило 26 апреля около 22:00.
Прокуратура начала проверку по факту пожара.
Пожар охватил производственное здание в Орехово-Зуево в Московской области 21 апреля. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. При пожаре пострадал один человек, которого с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.