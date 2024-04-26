В Ставропольском крае горят торговые павильоны
В Ставропольском крае горят торговые павильоны на площади 1 тыс. кв. метров
Невинномысск, Ставропольский край, 26 апреля, 2024, 23:55 — ИА Регнум. В Ставропольском крае спасатели тушат крупный пожар — в Невинномысске горят павильоны в торговом комплексе «Центральный».
По информации МЧС РФ, огнём охвачена 1 тыс. кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
В тушении огня задействованы 49 пожарных МЧС и 17 единиц техники.
Сообщение о возгорании поступило 26 апреля около 22:00.
Прокуратура начала проверку по факту пожара. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар на ёмкостях с нефтепродуктами в Омске полностью ликвидировали 25 апреля.
В Омске загорелись три ёмкости с нефтепродуктами, каждая объёмом 200 литров.
В Санкт-Петербурге застрявшим в горящей квартире девушкам помог выбраться дворник, который забрался к ним по трубе. Пожар произошёл на улице Подольская утром 25 апреля. По данным местного МЧС, спасли десять человек.
Пожар охватил производственное здание в Орехово-Зуево в Московской области 21 апреля. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. При пожаре пострадал один человек, которого с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.