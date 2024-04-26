Токмак, Запорожская область, 26 апреля, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о найденном погибшем в результате атаки киевских боевиков многоквартирного дома в городе Токмаке.

Телеграм-канал Евгения Балицкого

При разборе завалов многоэтажки спасатели обнаружили тело мужчины.

«На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке. Разбор завалов продолжается», — написал в Telegram-канал Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела ВСУ многоэтажного жилого дома в Токмаке 26 апреля пострадали четыре человека, разрушены четыре квартиры.

По меньшей мере пять человек погибли в результате удара киевских националистов по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. Удар был нанесён планирующей бомбой, в пятиэтажке «сложились» пятый и четвёртый этажи. Разбор завалов продолжается. Есть без вести пропавшие, а значит количество жертв может увеличится, заявили местные власти 26 апреля.

ВСУ выпустили по Токмаку три управляемые авиабомбы. Две были сбиты средствами ПВО, одна достигла цели и поразила жилой дом. Взрывной волной от удара выбило окна и двери в четырёх домах и в здании детского сада, также пробило крышу.