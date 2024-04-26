Токмак, Запорожская область, 26 апреля, 2024, 23:26 — ИА Регнум. После обстрела ВСУ многоквартирного дома в Токмаке в больнице находятся четверо пострадавших, один из них в реанимации, сообщил 26 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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«Трое из пострадавших прооперированы, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Мужчина 1970 года рождения до сих пор в тяжёлом состоянии, находится в реанимации», — написал глава области в Telegram-канале.

На месте удара до сих пор продолжается разбор завалов. Также привлечены сотрудники Следственного комитета России, устанавливающие доказательства атаки боевиков против мирных граждан, добавил Балицкий.

По его словам, жителей разрушенной многоэтажки эвакуировали в пункт временного размещения. Людей обеспечили всем необходимым, с ними работают психологи, волонтёры, социальные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля по Токмаку ВСУ выпустили три управляемые авиабомбы. Две бомбы сбили средствами ПВО, одна достигла цели и поразила жилой дом. Взрывной волной от удара были выбиты окна и двери четырёх домов и здания детского сада, также пробило крышу. Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Токмака.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий 26 апреля уточнил, что в результате обстрела ВСУ многоэтажного жилого дома в Токмаке полностью разрушены четыре квартиры. Предположительно, под завалами может находиться ещё один человек, на месте продолжают работать спасатели. Все подразделения укомплектованы и обеспечены всем необходимым, помощь оказывают бригады спасателей Пензенской области, добавил он.