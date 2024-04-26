Симферополь, 26 апреля, 2024, 22:53 — ИА Регнум. В оперштабе Крыма сообщили, что поздним вечером 26 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Власти призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей и пассажиров сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, движение по Крымскому мосту и через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма 26 апреля было временно остановлено.

Ранее о временной остановке движения по Крымскому мосту сообщалось 25 апреля утром. Перекрывали движение на мосту и ночью 24 апреля.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов заявлял, что США, выделяя помощь Киеву, по сути, финансируют террористическую деятельность, поскольку украинские боевики вполне могут попытаться нанести удар американскими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.