Душанбе, 26 апреля, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Граждане Таджикистана испытывают трудности при пересечении российской границы, заявил 26 апреля сотрудник департамента информации МИД республики.

Сергей Коньков/ТАСС

«Таджикская сторона выразила обеспокоенность проблемами, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении госграницы России», — отметил он.

Сотрудник департамента добавил, что замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми рассказал об этом послу России в Душанбе Семёну Григорьеву. Они также обсудили вопросы сотрудничества и укрепления двусторонних отношений.

Как сообщало ИА Регнум, Россия надеется, что власти стран Центральной Азии, чьи граждане едут работать в Россию, будут ориентировать их на соблюдение всех норм законодательства РФ, заявил 26 апреля замминистра иностранных дел Михаил Галузин. По его словам, РФ вместе с Узбекистаном и Таджикистаном работает над тем, чтобы набор отправляющихся в Россию трудовых мигрантов носил организованный характер.