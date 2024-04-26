Вашингтон, 26 апреля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Действующий американский президент Джо Байден в одном из интервью признался, что был на грани сведения счётов с жизнью, после того как его первая супруга Нейлия и дочь Наоми погибли в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком в декабре 1972 года, когда ехали за рождественской ёлкой. Сыновья Хантер и Бо отделались травмами.

Иван Шилов ИА REGNUM

Байден тогда уже начинал входить в политику, и, по его признанию, жена была «мозгом» его кампании.

«Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой. На мгновение я подумал, но у меня осталось двое детей», — признался Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.

Он заверил, что не собирался покончить с собой. В итоге Байден продолжил политическую карьеру.

Как сообщало ИА Регнум, бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, задержанный в результате штурма мексиканского посольства, пытался совершить суицид, попытка не удалась, и он объявил голодовку. Подробности рассказал экс-президент страны Рафаэль Корреа.

Совершивший суицид около здания суда в Нью-Йорке, где слушалось дело против экс-президента США Дональда Трампа, Макс Аззарелло в течение последних месяцев увлекался теориями заговоров и заранее предупреждал о том, что хочет сделать. Об этом 20 апреля сообщила британская газета The Daily Mail.