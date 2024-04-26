Ровно, Украина, 26 апреля, 2024, 22:04 — ИА Регнум. В городе Ровно на Украине сбросили с постамента фигуры солдат, установленные в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает 26 апреля украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале издания, видно, что к памятнику подогнали строительную технику. На изваяния набросили тросы, а затем, натянув их, сбросили фигуры с пьедестала.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году Верховная рада Украины приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР. К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В 2022 году на Украине поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что было изменено 9859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

Вместе с тем в январе 2024 года сообщалось, что жители села Пушкино в Закарпатье на западе Украины отказались сносить памятник советскому солдату. Глава сельсовета Степан Ковач уточнил, что «учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводится не будет». Кроме того, староста села Смыкова Львовской области Украины Виталий Левицкий был снят с должности после того, как не позволил снести памятник советскому солдату.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское. По его словам, у такой политики нет и не может быть никакого будущего.