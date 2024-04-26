Джанкой, Крым, 26 апреля, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту и через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма вечером 26 апреля было временно остановлено.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечалось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Кроме того, в оперативном канале получения информации о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым сообщили о временном перекрытии движения через пункт пропуска «Джанкой».

Через 20 минут после закрытия стало известно, что Крымский мост и пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма открыли для движения автотранспорта.

Как передавало ИА Регнум, ранее о временной остановке движения по Крымскому мосту сообщалось 25 апреля утром. Перекрывали движение на мосту и ночью 24 апреля.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов заявлял, что США, выделяя помощь Киеву, по сути, финансируют террористическую деятельность, поскольку ВСУ вполне могут попытаться нанести удар американскими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.