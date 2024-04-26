Брюссель, 26 апреля, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Министерство финансов Бельгии откажется содействовать обмену заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, заявил 26 апреля представитель ведомства.

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По его словам, указ президента России Владимира Путина об обмене заблокированными активами между россиянами и иностранцами не имеют силы на территории Евросоюза.

«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», — сказал представитель минфина Бельгии, слова которого приводит РБК.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» в целях обмена замороженными иностранными активами. Указ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа С (счетов, которые могут быть открыты инвестору-нерезиденту в банке, у брокера или в депозитарии).

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине страны ЕС и «Группы семи» заморозили около половины валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. Примерно две трети этих средств находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

Заместитель главы Минфина России Иван Чебесков 26 апреля допустил, что в будущем Россия и Запад обменяются замороженными активами. Возможно, обмен будет происходить в формате «актив на актив», предположил замминистра. Россия в этом вопросе настроена значительно более конструктивно, чем Запад, добавил он.