Москва, 26 апреля, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Тверскую улицу в центре Москвы вечером 26 апреля перекрыли для транспорта в связи с репетицией парада Победы 9 мая.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Движение перекрыто от станции метро «Маяковская» в сторону Кремля. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Некоторые образцы военной техники, которая будет двигаться по Тверской улице на Красную площадь, находятся на Пушкинской площади. Доступ на Красную площадь ограничен.

Как передавало ИА Регнум ранее, репетиция парада Победы началась вечером 26 апреля на Красной площади. Организаторы уже установили на месте проведения парада трибуны для гостей.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что в параде Победы в Москве примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.

В Москве на время репетиций парада Победы будут перекрывать движение автомобильного транспорта 26 апреля, 2 и 5 мая, проинформировала ранее мэрия. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в майские праздники парковка в столице будет бесплатной.

МВД РФ сообщало, что в период празднования Дня Победы приоритетное внимание будет уделено антитеррористической защищённости.

Центральный штаб «Бессмертного полка России» объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Одним из новых форматов станет «Бессмертный полк на передовой». Участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, и запишут видеопоздравления родителям, детям, братьям и сестрам.