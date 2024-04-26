Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержан уроженец Украины Богдан Шеховцев, который нападал на жителей города и выкладывал видеозаписи своих преступлений в интернет, сообщает 26 апреля МК.RU.

Кадр из Телеграм — канала

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчине грозит до семи лет колонии, уточняется в материале.

Кроме того, решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности по статье 228 УК РФ о приобретении, хранении, перевозке наркотических средств. Следствие подозревает мужчину в связях с так называемыми «наркошопами», для которых в числе прочего он силой добивался получения денег из должников.

Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о мужчине, который систематически нападал на незнакомых ему людей, избивал их, нанося тяжёлые травмы, и выкладывал соответствующие видео в интернете. Кроме того, злоумышленник размещал на своей странице фотографии со вскинутой в нацистском приветствии рукой, в том числе на Красной площади в Москве.

В пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области в этот же день информировали, что полиция начала проверку этой информации.

«Сотрудниками управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка по факту размещенных в сети интернет публикаций, сопровождающихся видео, на которых запечатлён гражданин, совершающий противоправные деяния в отношении других лиц, а также нарушает общественный порядок на улицах города», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в марте 16-летнего гражданина Украины арестовали в Милане в связи с обвинениями в нападениях на мигрантов в метро. Уточнялось, что четыре нападения произошли на станциях «Чимиано» и «Кресченцаго» в ночь с 28 на 29 февраля. Двое пострадавших были уроженцами Шри-Ланки.

По предварительным данным полиции, обвиняемый выбирал своих жертв по «географической принадлежности». Непосредственно перед нападением подросток демонстрировал мигрантам татуировку с нацистским символом у себя на груди, а затем избивал жертву.