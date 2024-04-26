Киев, 26 апреля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. На Украине пьяный депутат влетел на автомобиле в группу людей. Об этом 26 апреля сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошёл в Броварах Киевской области. Одного человека доставали из-под колёс машины, ещё трое серьёзно пострадали.

По информации издания, за рулём был председатель Броварской районной администрации Владимир Майбоженко, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщало ИА Регнум, двое украинских граждан и ребёнок погибли в ДТП в Польше. Водитель автобуса, в котором находились десять граждан Украины, внезапно свернул с дороги и врезался в дерево, растущее на обочине. Троих пассажиров спасти не удалось, остальных доставили в больницу. Власти подозревают, что водитель уснул за рулём, потому что на дороге не осталось следов торможения.