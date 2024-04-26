Москва, 26 апреля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Сотрудник Госавтоинспекции, который за взятку позволил скрыться от правоохранителей одному из фигурантов уголовного дела об убийстве Кирилла Ковалёва, уволен из МВД, сообщила 26 апреля пресс-служба министерства в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 18 апреля в первом часу ночи инспектор, находясь на выезде с микрорайона Капотня на МКАД, остановил автомобиль «Лада», за рулём которого находился мужчина 2001 года рождения, не имеющий при себе водительского удостоверения. На передние стёкла автомобиля в нарушение требований государственных стандартов была нанесена пленка.

«Чтобы избежать административной ответственности за допущенные нарушения, в ходе беседы с инспектором водитель передал через посредника денежные средства в размере 30 тысяч рублей путём электронного перевода, после чего продолжил движение», — информировали в МВД.

Собранные оперативниками материалы в отношении инспектора были преданы в следственные органы, где принято процессуальное решение, добавили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля суд в Москве арестовал до 18 июня сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова по обвинению в получении взятки от пытавшегося скрыться фигуранта дела об убийстве Ковалёва. По версии следствия, задержанный, находясь на службе остановил автомобиль, управляемым Бахтияром Аббасовым — дядей подозреваемого в убийстве Шахина Аббасова.

Убийство Кирилла Ковалёва произошло 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля арестовал шесть фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки. Под арестом оказались подозреваемый в убийстве Шахин Аббасов, его отец Низами Аббасов, дядя Бахтияр Аббасов, двоюродный брат Исахан Аббасов, а также друг Шахина Нахид Гусейнов. Ещё один фигурант дела объявлен в розыск.

Аббасов при рассмотрении ходатайства возражал против ареста, заявив, что не хотел убивать, «но так получилось».