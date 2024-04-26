Брюссель, 26 апреля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Бельгия поставит киевскому режиму свои самолёты F-16 и средства противовоздушной обороны как можно раньше, по возможности до конца 2024 года. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр страны Александр де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы приняли решение поставить наши F-16 Украине как можно раньше, передача начнётся до конца этого года», — сказал Де Кроо.

При этом он не назвал точного количества поставляемых самолётов и систем ПВО.

В свою очередь министр обороны Людивин Дедондер объявила, что поставки будут осуществляться с учётом получения от США новых самолётов F-35, чтобы не подорвать собственную обороноспособность.

Она добавила, что бельгийское правительство приняло решение выделить €200 млн — для поставки Киеву средств ПВО в ближайшем будущем.

Как ранее передавало ИА Регнум, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, Украине передадут более эскадрильи F-16 вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом, которых обучали на Западе.

В марте президент РоссииВладимир Путин в ходе общения с военными лётчиками отметил, что американские истребители F-16 не изменят боевую ситуацию в зоне СВО, если будут переданы Киеву. Их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику ВСУ, подчеркнул глава государства.