Москва, 26 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади стартовала репетиция парада Победы, передаёт 26 апреля корреспондент ИА Регнум.

РИА Новости

Доступ на главную площадь столицы временно ограничен. Организаторы уже установили на месте проведения парада трибуны для гостей.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в Москве на время репетиций парада Победы перекроют движение автомобильного транспорта 26 апреля, а также 2 и 5 мая.

Министр обороны России Сергей Шойгу информировал, что в параде Победы в Москве примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.

МВД РФ сообщило, что в период празднования Дня Победы приоритетное внимание будет уделено антитеррористической защищённости.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в майские праздники парковка в столице будет бесплатной.

Центральный штаб «Бессмертного полка России» объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый сможет другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы.

Одним из форматов в текущем году станет «Бессмертный полк на передовой». Участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, они запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сестрам.

В Москве парк «Зарядье» запустил мультимедийную выставку ко Дню Победы. Там работает шесть интерактивных зон, где можно узнать всё о легендарном танке Т-34, который был участником Великой Отечественной войны.