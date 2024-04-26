Вашингтон, 26 апреля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. США отправят на Украину оружие и военную технику в течение текущей недели, 22–28 апреля, сообщил 26 апреля президент страны Джозеф Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM

В своём блоге в X (Twitter) Байден напомнил, что ранее подписал принятый обеими палатами парламента закон о новой военной помощи Киеву.

«На этой неделе мы отправляем оружие и технику на Украину», — написал Байден.

Как передавало ИА Регнум, Байден подписал утверждённые парламентом США законы 24 апреля. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы возобновит военные поставки в Киев.

Американские сенаторы одобрили законопроект 23 апреля. Из 60,84 млрд долларов, выделенных для помощи Киеву, 23,2 млрд долларов будут направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, 13,8 млрд долларов — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».

В новый пакет военной помощи общим объёмом в 1 млрд долларов вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщил Пентагон.

Часть передаваемого Украине оружия находится в Польше, её доставят через несколько дней, остальные вооружения прибудут позже, заявил 25 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум заявил, что никакая помощь не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда именно она будет получена.

Вся техника и вооружение, которые США поставят Украине, будут сожжены российскими военными, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. 26 апреля Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар по эшелону ВСУ с западным вооружением и военной техникой.