Рига, 26 апреля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Государственный долг Латвии в ближайшие годы вырастет почти до 50% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом говорится в отчёте Совета по фискальной дисциплине республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам председателя совета Инны Штейнбуки, Латвия не может позволить себе наращивать госдолг выше 50% ВВП, поскольку надо сохранять подушку безопасности на случай кризиса.

«К сожалению, при нынешнем сценарии госдолг может приблизиться к 50% уже в 2028 году», — заявила она.

В отчёте также отмечается, что быстро будут расти и процентные платежи по госдолгу — с 0,8% ВВП в 2023 году до 1,4% ВВП в 2027–2028 годах.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и странами Прибалтики появится железный занавес. Вместе с тем она признала, что Латвии пока не удается обеспечить независимость от российских нефти и газа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла это заявление. Она поинтересовалась, хватит ли железа или его тоже будут покупать у России.

Заявление Силини о планах по созданию «железного занавеса» является попыткой выдать желаемое за действительное, заявил корреспонденту ИА Регнум политолог Дмитрий Леви. Он отметил, что страны Прибалтики полностью зависимы от экономики ЕС и не являются самостоятельными игроками. Их зависимость проявляется в текущей энергетической зависимости от России, сырьевой и продуктовой зависимости от стран ЕС, уточнил эксперт. По его словам, если эти страны выпадут из крупной экономики, то у них произойдёт коллапс, переход исключительно на внутреннее обслуживание и сельское хозяйство.