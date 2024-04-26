Киев, 26 апреля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Киев формирует новые бригады для усиления позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на заседании «Рамштайн», сообщает «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что Зеленский также заявил западным партнёрам, что украинским военным нужна их своевременная поддержка в достаточном количестве. Он отметил, что это было бы нужно и им, если бы они «были солдатами в конфликте».

Как передавало ИА Регнум, ранее Business Insider сообщило, что западные военные аналитики посоветовали Украине относиться к недавно одобренному пакету помощи США как к последнему, который она получит. В этой связи Киеву нужно пользоваться им осторожно.

Эксперты пояснили, что политические разногласия и предстоящие выборы в Штатах могут существенно осложнить получение дальнейшей помощи.

24 апреля Байден подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. По словам главы Белого дома, США в ближайшие часы возобновят военные поставки на Украину.

Днём ранее американские сенаторы одобрили законопроект. Из 60,84 млрд долларов, выделенных для помощи Киеву, 23,2 млрд долларов будут направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, 13,8 млрд долларов — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе». Ранее законопроект поддержала также палата представителей Конгресса.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Соединённые Штаты своими решения ставят крест на судьбе Украины, используя её в качестве тарана против России, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Комментируя подписанный президентом США закон о предоставлении военной помощи Украине, Антонов заявил, что Вашингтон сделал выбор в пользу войны и встал на сторону зла, поддержав фашизм.

Выделение Вашингтоном финансовой помощи киевскому режиму приведёт к гибели ещё нескольких десятков тысяч жителей Украины, поскольку затянет конфликт и расширит число вовлечённых в него, отмечал американский экономист Джеффри Сакс.

Американская военная помощь Киеву не остановит продвижение российских сил, поскольку Москва опережает Запад в производстве вооружений, заявил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвав западные страны наращивать объёмы производства оружия.