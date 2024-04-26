Москва, 26 апреля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы изъяли свыше 350 млн рублей у подозреваемых, которые связаны с функционирующей в теневом сегменте интернета платформой Hydra. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД РФ

«В отношении фигурантов, связанных с деятельностью площадки, возбужден ряд уголовных дел. В рамках расследования одного из них на территории Москвы, Московской области, Хабаровского края, Краснодарского края и Республики Беларусь проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — приводит слова Волк «МВД Медиа».

По данным представителя МВД, в ходе обысков по местам проживания подозреваемых было изъято более 200 электронных носителей информации, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 350 млн рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Отмечается, что подозреваемые вкладывали доходы с криминальной деятельности в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 210 и 228.1 УК РФ. (Участие в преступном сообществе и Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств соответственно).

«Задержанный в ходе проведенных мероприятий подозреваемый стал его третьим фигурантом. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Волк.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля президент РоссииВладимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему государственных резервов и меры совершенствования помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.

9 апреля Волк сообщила, что в Калининградскую область ввезли 76 кг кокаина в коробках с бананами. Тогда полицейские изъяли девять коробок с бананами, под слоем которых лежали 76 килограммовых упаковок с белым порошком. Предположительно, это кокаин. Партию фруктов доставили по морю из Колумбии в Германию, затем перевезли на автомобилях в литовскую Клайпеду, а оттуда в Калининградскую область через пропускной пункт «Чернышевское». Грузовик, доставивший товар, отправился в Польшу.

В январе партию кокаина стоимостью 13 млрд рублей изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга. Наркотик привезли из Бельгии в мешках с кофе, обнаружить его удалось при сканировании контейнера.