Польша предложила Западу приблизить систему ПРО к Калининградской области
Варшава, 26 апреля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Варшава предложила своим западным союзникам приблизить систему противоракетной обороны (ПРО) к Калининградской области. Об этом 26 апреля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопросы пользователей соцсети Х.
По его словам, выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения западных соседей страны.
«Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности», — утверждает Сикорский.
При этом он добавил, что Калининградская область, с которой граничат Польша и Литва, является российским «непотопляемым ракетным крейсером».
Как передавало ИА Регнум, ранее президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на территории страны ядерного оружия США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если этот проект будет реализован, российские военные примут все необходимые ответные меры.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков напомнил Вашингтону и Варшаве, что терпение Москвы небезгранично. Он отметил, что возможное размещение американского ядерного оружия на территории Польши приведёт к новому витку эскалации, последствия которой сложно предугадать.
Он добавил, что если ядерные объекты стран НАТО будут размещены на территории Польши, то станут военной целью для России.
В случае, если американское ядерное оружие появится на территории Польши, Россия может ответить размещением ядерных сил в Калининградской области, заявил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.