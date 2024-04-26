Варшава, 26 апреля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Варшава предложила своим западным союзникам приблизить систему противоракетной обороны (ПРО) к Калининградской области. Об этом 26 апреля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопросы пользователей соцсети Х.

Christophe Gateau/Global Look Press

По его словам, выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения западных соседей страны.

«Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности», — утверждает Сикорский.

При этом он добавил, что Калининградская область, с которой граничат Польша и Литва, является российским «непотопляемым ракетным крейсером».

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на территории страны ядерного оружия США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если этот проект будет реализован, российские военные примут все необходимые ответные меры.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков напомнил Вашингтону и Варшаве, что терпение Москвы небезгранично. Он отметил, что возможное размещение американского ядерного оружия на территории Польши приведёт к новому витку эскалации, последствия которой сложно предугадать.

Он добавил, что если ядерные объекты стран НАТО будут размещены на территории Польши, то станут военной целью для России.

В случае, если американское ядерное оружие появится на территории Польши, Россия может ответить размещением ядерных сил в Калининградской области, заявил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.