Брюссель, 26 апреля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Депутаты Европейского парламента (ЕП) от Польши Анна Фотыга и Косма Златовский высказали подозрения о том, что Китай якобы применяет генную инженерию военнослужащих. Их письмо, направленное в Европейскую комиссию (ЕК), приводится на сайте законодательного органа.

Chen Shuai/Global Look Press

В нём Фотыга и Златовский утверждают, что исследования в сфере изменения генома человека в Европе связаны с компаниями, которые имеют отношение к правительству и военным Китая. В частности, они упоминают BGI Group и MGI, которые якобы хотят занять доминирующее положение в этой сфере.

«Спецслужбы предупреждают, что генетические базы данных могут использоваться для нападения на людей и этнические группы на основе их генетического профиля, для генной инженерии собственных военнослужащих или для редактирования генома вирусов», — следует из текста письма польских политиков.

Они уточняют, что США уже принимают законодательные меры в целях предотвращения передачи секретных генетических данных таким странам, как Китай и Россия.

В этой связи Фотыга и Златовский потребовали от ЕК ответить на вопрос, разделяет ли Еврокомиссия обеспокоенность служб безопасности и экспертов о том, что Китай якобы применяет генетические данных в целях, явно противоречащих ценностям и стандартам безопасности Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство иностранных дел Китая вызвало посла ФРГ в Пекине Патрисию Флор в связи с арестом в Германии четырёх немецких граждан по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.

КНР отвергла обвинения и призвала Берлин прекратить распространение ложной информации и политические манипуляции.

22 апреля в Германии задержали трёх человек якобы по подозрению в шпионаже в пользу КНР с целью передать китайским спецслужбам информацию о технических инновациях двойного назначения.