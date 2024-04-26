Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Страховые компании отказываются выплачивать компенсацию оператору газопроводов «Северные потоки» Nord Stream AG, утверждая, что они пострадали в результате боевых действий. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

«Симптоматично, что к нелепому нарративу западного политического и медийного истеблишмента в последнее время присоединился и частный сектор. Как стало известно из информации СМИ, страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказывают компании — оператору газопроводов Nord Stream AG в выплате компенсаций в связи с тем, что «Северный поток» якобы пострадал в результате военных действий», — сообщил Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» случились в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

28 сентября 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

18 апреля 2024 года стало известно, что страховщики Nord Stream AG, оператора взорванного в 2022 году газопроводов «Северные потоки», отказались возмещать ущерб, указывая, что якобы они пострадал в результате военных действий.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя позицию страховщиков, отметила, что под руинами «либеральных ценностей» теперь завалена святая святых рыночной экономики — страховая система. Дипломат в этой связи задалась вопросом, кто теперь будет доверять западным страховым компаниям.