Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Западные страны саботировали проект заявления СБ ООН по взрывам на «Северных потоках», который предложила Россия. Об этом сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

MFA Russia/Global Look Press Постпред РФ в ООН Василий Небензя

«Очередным актом представления в этом самом театре абсурда стал их откровенный саботаж переговоров по предложенному нами в этом месяце новому проекту заявления председателя Совета Безопасности. По нашей задумке, он позволил бы дать оценку ситуации, сложившейся вокруг уничтожения «Северных потоков» после окончания датского и шведского расследований», — сказал постпред России.

По словам Небензи, запросы российских компетентных органов о сотрудничестве в рамках расследования теракта на «Северных потоках» к их коллегам из европейских стран, ведущих следственные действия, были последовательно и демонстративно проигнорированы. Россия получала лишь «формальные отписки», добавил он.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

28 сентября 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила мнение, что американское руководство было заинтересовано в уничтожении «Северных потоков». Дипломат напомнила слова президента США Джо Байдена и замглавы Госдепа Виктории Нуланд о соответствующих намерениях.

Вместе с тем политолог, исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что Соединённые Штаты если не полностью руководили операцией по подрыву «Северных потоков», то играли в ней очень большую роль.

Он отметил, что история с группой украинцев на корабле, а также имя экс-полковника ВСУ Червинского появились сразу после неожиданного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту США Джо Байдену.

В апреле 2024 года член Общественной палаты России Илья Ремесло сообщил, что целый ряд фактов в деле о подрыве «Северных потоков» свидетельствует о связи американских и украинских спецслужб.