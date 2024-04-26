Санкт-Петербург, 26 апреля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов 26 апреля сообщил, что примет участие в новых выборах главы города, которые пройдут в Единый день голосования в сентябре 2024 года.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Губернатор Петербурга Александр Беглов

26 апреля встречу с Бегловым провёл президент России Владимир Путин. Губернатор рассказал, что глава государства поддержал его планы вновь баллотироваться и пожелал успехов.

«Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, это выбор жителей. Поэтому пожелал мне успехов и сказал как можно больше работать с жителями», — произнес Беглов в эфире телеканала «Россия-24».

Предыдущие выборы губернатора Петербурга прошли в сентябре 2019 года. Беглов набрал 64,43% голосов при явке 30,07%. Второе место на выборах заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Беглов в 2004–2008 годах возглавлял Контрольное управление президента, в 2008–2012 годах был заместителем главы администрации президента. В том же году он был назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе, а с 2017 года занимал пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе. В октябре 2018 года Беглов был назначен исполняющим обязанности губернатора Петербурга.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации. По его итогам Путин поручил оценить целесообразность строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Петербурга.

В феврале на совещании по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали президент заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России.