Москва, 26 апреля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Второй пилот Airbus А320 Эдуард Семёнов, посадивший самолёт в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, вынужден работать таксистом и грузчиком после отстранения от полётов. Об этом лётчик рассказал 26 апреля URA.RU.

ГУ МЧС России по Новосибирской области

По его словам, семья справляется с повседневными тратами благодаря накоплениям, кроме того, официально работает супруга. После аварийной ситуации Семёнов находится в неоплачиваемом отпуске.

«Хватаюсь за всё подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится», — сказал пилот.

Он добавил, что каждый месяц нужно гасить кредит за квартиру и машину, оплачивать коммунальные услуги и секции для детей.

Как сообщало ИА Регнум, командир воздушного судна Сергей Белов уволился из компании «Уральские авиалинии» по собственному желанию 15 апреля.

Пассажирский самолёт Airbus A320, выполнявший рейс Сочи — Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском с шестью членами экипажа и 161 пассажиром на борту. Все они остались живы. Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов выбирали с воздуха. Эвакуация происходила в Убинском районе при помощи надувных трапов.