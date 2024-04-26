Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Любое нанесение ущерба критической гражданской инфраструктуре должно быть расследовано и подвергнуто осуждению. Об этом заявил помощник Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Мирослав Енча, выступая в Совете Безопасности по теме теракта на «Северных потоках».

Danish Defense Ministry/Global Look Press

«Любое преднамеренное нанесение ущерба критической гражданской инфраструктуре вызывает серьёзную обеспокоенность, должно подвергнуться осуждению и должно быть расследовано», — пояснил Енча.

Он отметил, что в нынешнем контексте в сфере безопасности ООН призывает всех проявлять сдержанность. Организация ждёт завершения расследования, ведущегося Германией.

Енча указал, что ООН не может проверить или подтвердить какие-либо заявления о теракте на «Северном потоке», так как у организации нет дополнительных деталей.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» случились в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

28 сентября 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» версию о причастности к теракту частной проукраинской группировки. Он заявил, что теоретически во взрывах были заинтересованы США. Как объяснил глава государства, вследствие теракта США расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. Очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне», указал он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что американское руководство было заинтересовано в уничтожении «Северных потоков». Дипломат напомнила слова президента США Джо Байдена и замглавы Госдепа Виктории Нуланд о соответствующих намерениях.

В 2024 году страховщики Nord Stream AG, оператора взорванного в 2022 году газопровода «Северный поток», отказались возмещать ущерб, указывая, что якобы газопровод пострадал в результате военных действий.

Захарова, комментируя позицию страховщиков, отметила, что под руинами «либеральных ценностей» теперь завалена святая святых рыночной экономики — страховая система. Дипломат в этой связи задалась вопросом, кто теперь будет доверять западным страховым компаниям.