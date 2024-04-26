Санкт-Петербург, 26 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 апреля провёл встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Кадр из видео Губернатор Петербурга Александр Беглов

Глава государства ранее прибыл в Петербург для участия в заседании Совета законодателей.

В ходе встречи с Бегловым президент отметил высокий, втрое превышающий средний по стране темп роста промышленного производства в Петербурге.

«Промышленное производство растет темпом, втрое превышающим темп роста промышленности по стране. Это тоже хороший показатель», — сказал президент.

При обсуждении социальных вопросов Владимир Путин подчеркнул, что в Петербурге растёт число многодетных семей, а продолжительность жизни превышает среднюю по стране. Губернатор отметил, что это происходит благодаря реализации национальных проектов.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации. По его итогам Путин поручил оценить целесообразность строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Петербурга. В феврале на совещании по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали президент заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России.

В марте 2024 года на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов Путин в шутку упрекнул Беглова в туристической «непопулярности» Петербурга. Президент отметил, что Петербург является мировым центром туризма, но по популярности у россиян находится на третьем месте, уступая Москве и Московской области, а также Краснодарскому краю. Губернатор, также в шутку, объяснил третье место Петербурга отсутствием тёплого моря.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о возможной ротации губернаторов, в частности Беглова, напомнил, что Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки и, в частности, не сообщает заранее о том, планируются ли отставки глав регионов.