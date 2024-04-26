Москва, 26 апреля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек, осуждённый на родине на 10 лет колонии за добровольное участие в спецоперации, сумел вернуться в Россию и теперь надеется получить российское гражданство.

ИА Регнум

В беседе с ИА Регнум Аскар рассказал, что в прошлом году киргизский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, но Верховный суд страны в январе 2024 года заменил реальный срок на семь лет условно и три года под надзором. Неделю назад мужчина сумел добраться до России, где запросил политического убежища.

Аскар отметил, что он с 2012 года жил в Москве и работал в кино — помощником оператора. После начала СВО 32-летний Аскар принял решение отправиться на фронт и помочь Донбассу. Мужчина стал гвардии рядовым в минометном расчёте и служил на соледарском направлении, отвечая за управление дронами.

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Осенью 2022 года Аскар получил известие о болезни отца и полетел к нему в Киргизию. Боец рассказал ИА Регнум, что эта поездка была очень важной для него — в 2012 году он потерял брата и не успел с ним попрощаться, поэтому увидеть отца — это был шанс, который нельзя упустить.

«Я понимал, что в Киргизии мне грозит уголовная ответственность. Но я не мог по-другому. Я должен был поехать. А спустя несколько месяцев ко мне пришли домой. Я честно сказал, что участвовал в СВО и хочу стать гражданином России», — рассказал Аскар.

В середине апреля 2024 года Аскару удалось выбраться в Россию и попросить политического убежища. Он хочет жить и работать в России.

«Россия для меня — это Родина. Для меня безопасность России — это безопасность и Средней Азии тоже. Мы союзники с Россией», — рассказал Аскар.

Аскар добавил, что мечтает получить российское гражданство, а также хочет вернуться работать в кино и возить гуманитарную помощь бойцам на СВО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что доброволец из Германии Эрих Биттерман, который сражается в зоне СВО за Россию, неоднократно подавал запрос на получение российского гражданства, но получал отказ. Добровольца из Германии могут выслать из страны обратно в Германию, где ему грозит до 20 лет тюремного заключения за наёмничество.

С похожими ситуациями столкнулись сразу несколько иностранных добровольцев, которые сражались и продолжают выполнять боевые задачи на стороне России. Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил корреспонденту ИА Регнум, что затягивание процесса получения российского гражданства для граждан иностранных государств, которые участвуют в спецоперации на стороне России, является серьёзной проблемой, которой в настоящее время занимаются Минобороны России и миграционная служба.

Так, вопросом помощи сербскому добровольцу Александру Йокичу, которому грозит депортация и заключение под стражу, уже занялись власти ДНР.