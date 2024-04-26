Москва, 26 апреля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Политические партии должны активно выдвигать и поддерживать на выборах всех уровней бойцов, отличившихся на СВО, заявил 26 апреля президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Kremlin.ru

«Это та среда, те люди, из которых мы должны черпать кадры, из которых мы должны выбирать на будущую работу, выбирать людей, которые готовы служить России, которые служат России сейчас, не жалея своего здоровья и жизни», — сказал российский лидер, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Путин напомнил, что уже начала действовать специальная кадровая программа «Время героев», в которой участвуют солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящие лидерские и высокие человеческие качества.

«Что хотел бы отметить: это не какая-то кампания — я хочу, чтобы это было понятно для всех», — сказал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884827" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО Владимир Путин объявил 29 февраля в послании Федеральному собранию. Он назвал бойцов подлинной элитой России и заявил, что они должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления, руководить регионами и предприятиями.

Программа стартовала 1 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все участники программы пройдут онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. Прошедшие отбор получат возможность обучиться в мастерской управления «Сенеж». После отбора им предоставят наставников из администрации президента.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что президент внимательно отслеживает развитие кадровой программы «Время героев».

Участник спецоперации на Украине Руслан Александров стал первым, кто возглавил муниципалитет в России. Его избрали главой Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа.