Штат Огайо, США, 26 апреля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. В США 74-летняя пенсионерка, которую обманули мошенники, ограбила банк. Об этом сообщило издание Inside Edition.

Kyle Mazza/Global Look Press

Отмечается, что Энн Майерс из Огайо зашла в местное отделение банка и, угрожая пистолетом, попросила сотрудников отдать ей все деньги. Однако ей удалось получить только $500, после чего её арестовали полицейские.

По словам женщины, она пошла на этот шаг из-за того, что влезла в долги по вине мошенников и осталась без денег.

Майерс предъявили обвинения в ограблении при отягчающих обстоятельствах. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В настоящее время пенсионерку поместили под стражу в окружной тюрьме. Она останется там, если не внесёт залог в размере $100 тыс. При этом Майерс сообщила, что не может позволить себе услуги адвоката.

Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровске 14 февраля объявили в розыск мужчину, который вынес из офиса банка 13 млн рублей. Как пояснили в полиции, мужчина под угрозой предметов, внешне схожих с пистолетом и ручными гранатами, похитил из банка 11 млн рублей и иностранную валюту.

До этого в Нижневартовске мужчина с топором разгромил отделение банка. Он начал крушить оргтехнику и мебель. Как рассказали очевидцы, людей он не тронул. Также они заметили, что всё время он разговаривал с кем-то по видеосвязи.