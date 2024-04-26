Лондон, 26 апреля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Среди руководства западных стран наступила паника после того, как ВС РФ провела успешное наступление в Донбассе, освободив Авдеевку. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Станислав Красильников/РИА Новости

«После падения Авдеевки на Западе началась паника, поскольку там были надежды, что ВСУ удастся стабилизировать фронт. <…> Украинцы создали новую линию обороны, но и она очень быстро начала рушиться», — сказал Меркурис.

Эксперт добавил, что прорыв укреплений силами ВС РФ к западу от Авдеевки стал полной неожиданностью для украинских военных, которые рассчитывали на долговременность построенных там фортификационных сооружений.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки, а 20 февраля сообщил подробности подготовки операции по взятию города. Авдеевку освободили с минимальными потерями, активно применяя авиаудары, подчеркнул Шойгу. Министр уточнил, что бойцы ВСУ убегали из города, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков позднее сообщал об освобождении ряда населённых пунктов на авдеевском направлении, в частности Ласточкино, Северного и Петровского. 19 апреля Конашенков заявил, что российские войска освободили посёлок Первомайское, кроме того, 21 апреля сообщалось об освобождении Богдановки.

Российские военные с освобождением села Богдановка под Артёмовском сделали ещё один шаг к окружению Часова Яра, текущее расположение российских сил позволяет расширить зону огневого контроля этого города, отмечал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Немецкое издание Bild со ссылкой на своего автора Юлиана Рёпке 22 апреля сообщило, что российские войска прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки (ДНР), продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь позиций противника и вошли в посёлок Очеретино.

В публикации отмечалось, что ВСУ в течение нескольких месяцев держали оборону на данном участке, а теперь оставили позиции «по неизвестной причине».

В Очеретино для подкрепления перебросили 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая вступила в бой с авангардом ВС РФ, отметил Рёпке. За близлежащее село Новокалиново идут бои, ВС РФ намерены усилить прорыв и расширить плацдарм вокруг Очеретина, сказано также в публикации.