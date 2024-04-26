Киев, 26 апреля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. На Украине сняли с должности командующего силами поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Яковца, которого назначили на неё 4 марта 2024 года. Соответствующий указ главы киевского режима Владимира Зеленского размещён на сайте его офиса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего силами поддержки Вооружённых сил Украины», — следует из документа.

Причины увольнения Яковца не уточняются. Однако известно, что он получил назначение на пост главы администрации государственной специальной службы транспорта. Ранее эту должность занимал Богдан Бондар.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Виталия Половенко.

Также в феврале Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Он объяснил это решение военными неудачами в ходе широко анонсированного контрнаступления ВСУ.

9 апреля стало известно, что командующие оперативными командованиями ВСУ «Запад» и «Юг» Сергей Литвинов и Андрей Ковальчук уволены со своих постов.