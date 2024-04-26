Москва, 26 апреля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. 27 и 28 апреля в эфире телеканала RU. TV пройдет первый показ телеверсии грандиозного пятидневного музыкального фестиваля Best Music Fest, прошедшего в Дубае в ноябре прошлого года.

RU. TV RU. TV покажет телеверсию фестиваля в Дубае Best Music Fest

Фестиваль Best Music Fest прошел в популярном курортном комплексе Madinat Jumeirah Dubai. Организаторами мероприятия выступили «Русская медиагруппа» и BIM Group. В телеверсии фестиваля собраны выступления таких звезд шоу-бизнеса, как Владимир Пресняков, Дима Билан, Ханна, Emin, Natan, Instasamka, Artik&Asti и многих других.

Best Music Fest подтвердил, насколько популярна и востребована российская музыка за пределами России. В этом году фестиваль вновь объединит звезд эстрады в Дубае. Он пройдет с 3 по 5 ноября в отеле Jumeirah beach hotel.